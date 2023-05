Am Samstagvormittag ist in einigen Offenburger Stadtteilen und in Schutterwald (Ortenaukreis) der Strom ausgefallen. Das E-Werk Mittelbaden hat den Schaden inzwischen behoben.

In der Ortenau ist am Samstagvormittag teilweise der Strom ausgefallen. Festgestellt wurde der Ausfall in Teilen von Offenburg und Schutterwald (Ortenaukreis) gegen 9 Uhr. Den Experten des E-Werks Mittelbaden ist es inzwischen gelungen, den Schaden zu beheben. Zuvor wurde bereits ein Kabeldefekt entdeckt, die Untersuchungen mit einem Kabelmesswagen gingen aber zunächst weiter, wie eine eine Sprecherin des E-Werks Mittelbaden dem SWR sagte. Einige Orte teilweise wieder mit Strom versorgt Einige Haushalte verfügten bereits nach kurzer Zeit wieder über Strom. Teilweise habe man über eine sogenannte Netzzuschalte die Versorgung gewährleistet, hieß es. Wie viele Haushalte betroffen waren, ist noch nicht klar.