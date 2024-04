Mannheimer BUGA-Gelände Spinelli wird wiedereröffnet

per Mail teilen

Nach dem Ende der Mannheimer BUGA 23 im Herbst wurde das Spinelli-Gelände für den Rückbau geschlossen. Am 14. April, dem Jahrestag der BUGA-Eröffnung wird es wieder zugänglich.

Im vergangenen Oktober hatten sich die Tore der BUGA 23 in Mannheim geschlossen. Danach blieb das Spinelli-Gelände, auf dem ein Großteil der Schau stattfand, wegen Rückbauarbeiten gesperrt. Am Jahrestag der Eröffnung der Bundesgartenschau, Sonntag, 14. April, wird es wieder geöffnet..

Ökumenischer Gottesdienst, Live-Musik und Führungen zur Eröffnung

Bei der Wiedereröffnung des Geländes will die Stadt den "Geist der BUGA wieder aus der Flasche" lassen. Im Holzpavillon gibt es einen ökumenischen Gottesdienst, außerdem Live-Musik und Führungen. In der U-Halle öffnet eine Gastronomie. Es gibt Spielplätze und Sportmöglichkeiten.

Vom Militärgelände zum Magerrasen-Biotop

Über 70 Jahre war das Spinelli-Gelände zwischen Feudenheim und Käfertal zunächst Kaserne der Wehrmacht, dann US-Gelände, das den Namen eines im Krieg gefallenen US-Soldaten trägt. Nachdem die Amerikaner abgezogen waren, wurde die BUGA ein Instrument, um die riesige Fläche zu entwickeln. Zum großen Teil bleibt es Naturgelände, Bebauung entsteht nur an den Rändern.

Die BUGA hinterlässt eine Fläche, die ungefähr so groß ist wie 146 Fußballfelder. Spinelli ist kein klassischer Park, sondern ein Biotop mit Magerrasen. Bäume gibt es in Zukunft nur wenige, aber das ist gewollt, denn nur so kann der Wind die Stadt mit kühler Luft aus dem Odenwald versorgen. Außerdem ist der Magerrasen ein wertvolles Ökosystem für zum Teil seltene Arten. Genau das hätte beinahe dazu geführt, dass Spinelli zu großen Teilen geschlossen geblieben wäre.

Das ehemalige BUGA-Gelände auf Spinelli ist ab dem 14. April fast vollständig wieder für die Öffentlichkeit frei. SWR

Freizeitgelände und Naturschutzgebiet mit einem kleinen Zaun

Denn weil auf Spinelli unter anderem die geschützte Haubenlerche gebrütet hat, wollte das Regierungspräsidium Karlsruhe große Teile des Geländes dauerhaft sperren. Aus Naturschutzgründen. Schließlich erreichte die Stadt einen Kompromiss: Ein Teil der ehemaligen BUGA-Fläche ist nun eingezäunt, allerdings mit einem dezenten, nur einem Meter hohen Zaun.

Er kann an sieben Stellen durch Gatter betreten werden. Allerdings müssen Spaziergänger innerhalb der Einzäunung auf den Wegen bleiben und dürfen den Rasen nicht betreten. Hunde müssen angeleint werden.

Ich hoffe auf Akzeptanz und dass Bewusstsein dafür wächst, wie man Naturschutz und Nutzungsinteresse hier zusammenbringen kann.

Manches ist noch in Arbeit: U-Halle und Au-See

Was aus der U-Halle wird, in der Ausrüstung für die US-Armee ausgeladen und gelagert wurde, ist noch nicht ganz klar. Neben der Gastronomie gibt es Pläne, ein Jugendkulturzentrum dort unterzubringen oder das Lapidarium, also die Sammlung der städtischen Steindenkmäler. Möglich wäre auch, eine Boulderhalle einzurichten.

Der Au-See mit Panoramasteg wird derzeit neu abgedichtet. Während der BUGA war Wasser dort versickert, nun müssen die Firmen nachbessern. Dickere Tonschichten sollen dafür sorgen, dass der See in Zukunft ein See bleibt. Kurzum: Spinelli ist noch nicht fertig. Das Erbe der BUGA 23 wird sich weiterentwickeln.