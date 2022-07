Special Olympics in Mannheim feierlich eröffnet

Rund 500 Athleten haben am Mittwochabend das viertägige Sportfest feierlich eröffnet. Bis zum 16. Juli finden die Wettkämpfe für Sportler verschiedener Disziplinen in Mannheim statt.

Special Olympics ist die weltweit größte Sportbewegung für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung. Die Wettbewerbe finden in diesem Jahr in 175 Ländern statt. In Mannheim treten rund 700 Athletinnen und Athleten verschiedenster Sportarten an, darunter Leichtathletik, Radfahren und Reiten.

Vorfreude bei Eröffnungsfest im Mannheimer Capitol

Die Begeisterung und Vorfreude der Teilnehmerinnen und Teilnehmer war während der gesamten Zeremonie deutlich spürbar. Unter großem Applaus wurde auf der Bühne die virtuelle Flamme entzündet, der sportliche Eid gesprochen.

Bei der Eröffnungsfeier im Mannheimer Capitol: Athletinnen und Athleten gemeinsam mit Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne). SWR

"Ihr seid die Helden der nächsten Tage!"

Die baden-württembergische Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) lobte die Sportlerinnen und Sportler mit Handicap am Eröffnungsabend. Die Politikerin bezeichnete die "Special Olympics" als "gelebte Inklusion". Bei den Wettkämpfen gehe es darum, gemeinsam zu gewinnen, aber auch "gemeinsam zu verlieren."

