per Mail teilen

Auf einer Kreisstraße bei Leimen sind am Samstagabend zwei Autos zusammengestoßen. Vier Menschen wurden verletzt, drei von ihnen schwer.

Ein 22-jähriger Autofahrer ist am frühen Samstagabend auf der Kreisstraße zwischen Gauangelloch und Gaiberg in der Nähe von Leimen (alle Rhein-Neckar-Kreis) mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengestoßen. Laut Polizeiangaben war der Mann aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten.

Zwei Personen eingeklemmt

Sowohl der Unfallverursacher als auch zwei Personen des anderen Autos wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Darunter die 64-Jahre alte Fahrerin. Lebensgefahr bestand einem Polizeisprecher zufolge nicht. Eine vierte Beteiligte kam mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Zwei Personen waren laut Polizei in ihren Autos eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Die Straße war bis kurz vor Mitternacht in beide Richtungen gesperrt.