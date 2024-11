In Altensteig (Kreis Calw) ist am Samstagabend eine Fußgängerin tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war sie unter einen Bus geraten und starb an ihren Verletzungen

Eine 62-jährige Frau ist am Samstagabend in Altensteig (Kreis Calw) unter einem Bus eingeklemmt und dabei tödlich verletzt worden. Frau beim Rangieren von Bus erfasst Um kurz nach 20 Uhr am Samstagabend lief die 62-jährige Fußgängerin Polizeiangaben zufolge hinter dem an einer Haltestelle in Altensteig stehenden Linienbus entlang. Im selben Moment fuhr der Bus zurück. Der Bus habe die Frau beim Rangieren erfasst, sagte ein Sprecher der Polizei. Sie wurde demnach aber eingeklemmt und zog sich dabei schwerste Verletzungen zu. Rettungsdienst und Feuerwehr vor Ort Der Rettungsdienst und die Feuerwehr konnten nach Angaben des Polizeisprechers nur noch den Tod feststellen. Bereits in der Nacht zum Sonntag war ein Sachverständiger vor Ort, der den Unfallhergang rekonstruieren sollte, wie die Polizei mitteilte.