Am Samstagabend hat ein 27-jähriger Mann in der Ulmer Innenstadt ein Auto gestohlen. Seine Fahrt dauerte nicht lange: Verfolgt von der Polizei baute er einen schweren Unfall.

Bei einem Unfall am Berliner Ring in Ulm ist ein 27-jähriger Autodieb laut Polizei schwer verletzt worden. Er wurde ins Krankenhaus gebracht und musste eine Blutprobe abgeben.

Zunächst hatte der 27-Jährige das Auto in der Ulmer Innenstadt kurz nach 21 Uhr gestohlen. Er nutzte aus, dass der Besitzer sich einen Döner holen wollte und den Schlüssel im Fahrzeug stecken ließ. Eine Polizeistreife entdeckte den roten Kleinwagen etwa 45 Minuten später auf einer Umgehungsstraße in Ulm. Der Fahrer war vorher schon wegen seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen. Er reagierte nicht auf die Anhaltezeichen der Polizei, fuhr über eine rote Ampel und kam nach rechts in den Grünstreifen ab. Das Auto überschlug sich im Graben zweimal.

Ein 27-jähriger Mann hat das Auto erst in der Ulmer Innenstadt geklaut und ist dann damit schwer verunglückt. z-media, Ralf Zwiebler

Zwar wollte der schwer verletzte Fahrer noch flüchten, doch die Polizei hielt ihn fest. Ob er überhaupt einen Führerschein hatte, wird noch geprüft. Der Beifahrer war so betrunken, dass er nicht mehr gehen konnte. Beide kamen ins Krankenhaus.