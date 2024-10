Die "Schritte-Challenge" motiviert, zu Fuß zu gehen. Im Oktober sammeln 25 Kommunen landesweit Schritte mit einer App. Schwetzingen ist zum ersten Mal dabei.

Unter dem Motto #allesgeht startet im Oktober in Baden-Württemberg die "Schritte-Challenge". Als eine von 25 Kommunen nimmt dieses Jahr die Stadt Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) zum ersten Mal an der "Schritte-Challenge" teil. Bisher haben sich dort schon 13 Teams gefunden, die bis Ende des Monats gegeneinander antreten. Die Schritte werden in einer App gesammelt und eingetragen. So kann man die eigenen Erfolge vergleichen und die Ergebnisse der anderen Teams verfolgen.

"Schritte-Challenge": Was ist das Ziel?

Die Aktion soll zum Zufußgehen motivieren und spielerisch zeigen, dass Bewegung auch Spaß machen kann. Außerdem soll es das Gemeinschaftsgefühl steigern und auch zu einer besseren Lebensqualität beitragen, sagt die Arbeitsgemeinschaft für Fahrrad- und Fußgängerfreundliche Kommunen in Baden-Württemberg (AGFK), die die Mitmach-Aktion ins Leben gerufen hat. Sie bemüht sich, mit verschiedenen Formaten das Gehen und Fahrradfahren wieder beliebter zu machen. Die "Schritte-Challenge" wird in den jeweiligen Kommunen beworben und umgesetzt. Einzelne Kommunen bieten sogar einen Preis für das Team mit den meisten Schritten. In Schwetzingen bekommt das Gewinner-Team eine sogenannte Kurfürstenkarte, ein Einkaufsgutschein für ganz Schwetzingen im Wert von 500 Euro.

Schwetzingen: 168 Menschen machen mit

In ganz Baden-Württemberg haben sich laut AGFK bis heute mehr als 4.000 Menschen in über 500 Teams angemeldet. In Schwetzingen verteilen sich 168 Menschen auf 13 Teams. Sie setzen sich aus unterschiedlichen Menschen zusammen - von Gastronomen, die auf der Arbeit ihre Schritte sammeln über Mitarbeitende aus der Stadtverwaltung bis hin zu Vereinen und Privatpersonen. In einer App können sie ihre Schritte - und die Schritte der Kontrahenten - vergleichen. Spielerisch wird der Ehrgeiz geweckt und man wird zum Schritte-Sammeln angeregt.

"Man überlegt sich schon, ob man für jede Strecke das Auto braucht, oder im Büro die Treppen statt den Fahrstuhl nimmt. Es sind Kleinigkeiten, die am Ende den Unterschied machen und vielleicht gewöhnt man sich auch daran und behält es bei."

"Schritte-Challenge" in Schwetzingen: "Das Wir-Gefühl zählt"

Auch wenn in Schwetzingen unterschiedliche Teams antreten, sieht man sich eher als "Team-Schwetzingen", so Engert vom Stadtmarketing Schwetzingen. In "seinem" Team sind mehr als 20 Menschen vertreten: vom Elektrofachhandel bis hin zum Reisebüro. Auch der lokale Turnverein macht mit und sammelt Schritte. Um den Preis geht es hier aber nicht, vielmehr geht es um das "Wir-Gefühl" und den Spaß an der Sache, so die Teilnehmerinnen.

Die "Schritte-Challenge" in Baden-Württemberg läuft noch bis zum 29.10. Laut AGFK gibt es in der Region neben Schwetzingen auch Teams in Mannheim. Bis zum Ende der Woche (06.10.24) kann man sich noch für die Mitmach-Aktion registrieren.