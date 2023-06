Schildkröte aus Mannheimer Luisenpark ausgebüxt

per Mail teilen

Am Samstagmittag ist eine Wasserschildkröte aus dem Mannheimer Luisenpark ausgebüxt. Die Polizei hat sie auf einer Sportanlage gefunden und zurückgebracht.

Ausgerechnet auf der Tartanbahn einer nahe gelegenen Sportanlage ist der Ausflug der 30 Zentimeter großen Schildkröte zu Ende gegangen. Dort hatte sie eine Polizeistreife entdeckt.

Polizei brachte Schildkröte auf das BUGA-Gelände zurück

Laut Polizei ist die Schildkröte aus einem umzäunten Bereich des Luisenparks ausgebrochen. Der Park ist Teil der Bundesgartenschau, die derzeit in Mannheim stattfindet. Um auf den Sportanlage zu kommen, wo sie gefunden wurde, habe sie entweder eine relativ große Straße überqueren oder eine Unterführung nehmen müssen, erklärte ein Polizeisprecher am Sonntag. Wann die Schildkröte losmarschiert war, bis sie schließlich am Samstagvormittag entdeckt wurde, war zunächst unklar. "Jedenfalls hat sie pünktlich mit ihren Sportübungen begonnen."

Luisenpark hat lange BUGA-Geschichte

Im Luisenpark gibt es neben Wasserschildkröten viele andere Tiere. Beispielsweise Aquarien mit zahlreichen Fischarten, Pinguine oder Vögel. Der Park ist während der Mannheimer Bundesgartenschau 1975 angelegt worden. Er ist derzeit wieder Bundesgartenschaugelände und durch eine Seilbahn mit dem Spinelli-Gelände - dem zweiten BUGA-Areal - verbunden.