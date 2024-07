Mannheimer Sauberkeitsermittlerin Sabrina Brand: "Es ist pure Faulheit"

per Mail teilen

Die Stadt Mannheim geht jetzt noch stärker gegen illegalen Sperrmüll und Müll vor. Drei Sauberkeitsermittler versuchen nun herauszubekommen, wer den Unrat hinterlassen hat.

Mannheim hat ein Müll- und Sperrmüllproblem. In manchen Mannheimer Stadtteilen wie dem Waldhof liegen an jeder zweiten Straßenecke illegale Müllablagerungen und Sperrmüll herum. Selbst in den Mannheimer Stadtwäldern kippen Leute ihren Unrat einfach ab. Die Stadt Mannheim geht jetzt verstärkt mit sogenannten Sauberkeitsermittlern dagegen vor. Diese versuchen herauszubekommen, wer den Müll dort wild entsorgt hat.

