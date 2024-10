Robert Zimmermann, Leiter Außenstelle Heidelberg Autobahn GmbH, zu neuem Fahrbahnbelag A6

In Walldorf ist an der A6 ein Pilotprojekt für nachhaltige Autobahnsanierung gestartet. Dafür wird beispielsweise Fahrbahnbelag recycelt. So entsteht weniger klimaschädliches CO2. Beim Pilotprojekt der Autobahn GmbH Südwest wird die Fahrbahn auf vier Kilometern Länge mit einer neuen Kompaktbauweise erneuert. Das Ganze passiert erstmals in Deutschland. Mit dem neuen Verfahren soll der Straßenbelag länger halten, sagt Robert Zimmermann, Leiter der Außenstelle Heidelberg der Autobahn GmbH Niederlassung Südwest.