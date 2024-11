Angeklagter soll Mann in Dielheim in den Bauch geschossen haben

In Dielheim soll ein Mann aus Wut auf seine Ex-Freundin ihren neuen Mann durch einen Bauchschuss verletzt haben. Zuvor soll er rund 30 Schüsse auf die Wohnungstür abgefeuert haben.

Ein Mann soll in Dielheim (Rhein-Neckar-Kreis) mit einer halbautomatischen Kurzwaffe Walther PPK mindestens 28-mal auf die Wohnungstür seiner Nachbarn geschossen haben. So wollte er in die Wohnung kommen, heißt es in der Anklageschrift des Landgerichts Heidelberg. In der Wohnung befanden sich neben einer Frau, mit der der Angeklagte eine heimliche Affäre gehabt haben soll, auch ihr Lebensgefährte und ihr Sohn. Seit Freitag muss sich der 53-jährige Angeklagte nun wegen versuchten Totschlags, gefährlicher Körperverletzung und unerlaubten Waffenbesitzes vor dem Heidelberger Landgericht verantworten.

Angeklagter soll Mann in den Bauch geschossen haben

Nachdem der 53-Jährige es geschafft hatte, in die Wohnung zu kommen, soll er dem Mann seiner heimlichen Affäre in den Bauch geschossen haben, um ihn so außer Gefecht zu setzen, so die Staatsanwaltschaft. Das Opfer habe einen Durchschuss erlitten. Zur Beweisaufnahme sind zwei Zeugen und ein Sachverständiger geladen.