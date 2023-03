Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki hält am Montag an der Universität Heidelberg eine Rede zur Zukunft Europas - nach der Invasion Russlands in der Ukraine.

Laut Universität spricht der polnische Regierungschef in der Aula der Alten Universität über Europa an einem historischen Wendepunkt. Dabei gehe es auch um die Frage, ob europäische Werte nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine Bestand haben werden.

Erwartet werden Studierende und Wissenschaftler der Uni Heidelberg sowie Vertreter der Europa-, Bundes- und Landespolitik, mehrerer polnisch-deutscher Interessensvertretungen und der Wirtschaft.

Reden zur Zukunft Europas an Universitäten in Paris und Prag

Mit seinem Vortrag stelle sich der polnische Ministerpräsident in die Tradition bedeutender Reden zur Zukunft Europas - beispielsweise des französischen Präsidenten Emmanuel Macron 2017 an der Pariser Sorbonne-Universität und Bundeskanzler Olaf Scholz 2022 an der Karls-Universität in Prag.

Zusammenschluss europäischer Universitäten

Die Universitäten in Heidelberg, Warschau, Prag und Paris sind Gründungsmitglieder der 2018 entstandenen europäischen Universitätsallianz 4EU+. Ihr gehören auch die Universitäten in Genf, Kopenhagen und Mailand an.

Ziel der Allianz ist laut Universität Heidelberg eine verstärkte Zusammenarbeit der Hochschulen in den Bereichen Studium, Lehre, Forschung, Transfer und Verwaltung. Dafür sollen gemeinsame Infrastrukturen geschaffen werden, die Studierende, Lehrende und Forschende der Hochschulen miteinander verbinden.