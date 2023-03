An der Spitze der Universität Heidelberg wird künftig Frauke Melchior stehen. Die 60-jährige Molekularbiologin wurde am Donnerstag von Senat und Universitätsrat gewählt.

Mit Frauke Melchior steht damit erst zum zweiten Mal in ihrer mehr als 600-jährigen Geschichte eine Frau an der Spitze der Universität Heidelberg. Die erste Rektorin hatte es nach Angaben der Universität in den 1960er Jahren gegeben. Die künftige Rektorin hat sich in zwei Wahlgängen gegen einen Kandidaten und eine Kandidatin durchgesetzt.

Senat und Universitätsrat der Uni Heidelberg wählten die Molekularbiologin

Frauke Melchior hat seit 2008 eine Professur für Molekularbiologie an der Universität Heidelberg. Zuletzt war sie auch am Forschungszentrum Jülich tätig. Melchior übernimmt das Rektorat zum 1. Oktober von Amtsinhaber Bernhard Eitel. Die Ernennung für eine Amtszeit von sechs Jahren erfolgt durch den baden-württembergischen Ministerpräsidenten.

"Über diese Wahl freue ich mich sehr, denn die Universität Heidelberg war für mich schon immer ein ganz besonderer Ort. Hier gedeihen Spitzenforschung und Lehre in einem sehr lebenswerten, internationalen Umfeld".

Eine der wichtigsten Aufgaben der neuen Rektorin wird es sein, die sogenannte Exzellenz-Strategie der Universität Heidelberg weiterzuentwickeln. Frauke Melchior studierte Chemie an der Universität Marburg und der University of Bristol (Großbritannien) und hat 1990 in Marburg zu einem biochemischen Thema promoviert.