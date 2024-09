Bensheim: Ex-Fußballprofi Philipp Lahm erhält Karl Kübel Preis

Ex-Bayern-Profi Philipp Lahm hat in Bensheim am Freitag den Karl Kübel Preis erhalten für sein Engagement für benachteiligte Kinder und Jugendliche.

Philipp Lahm war gerade mal 24 Jahre alt, als er seine eigene Stiftung gründete. Deren Ziel ist es, Kinder zu fördern, die nicht solche guten Startbedingungen gehabt haben wie er selbst - so der Fußballstar. Am Freitag erhielt er für sein Engagement den Karl Kübel Preis der gleichnamigen Stiftung in Bensheim, die sich ebenfalls für benachteiligte Kinder einsetzt.

Bildungs- und Bewegungsförderung in Deutschland und Südafrika

Hauptanliegen der Philipp-Lahm-Stiftung ist es, Kinder in den Bereichen Bildung, Sport und Gesundheit zu fördern. Dafür werden in Deutschland zum Beispiel Sommercamps und Schulprojekte durchgeführt. Nach einer Reise nach Südafrika im Jahr 2007 war für den Weltmeister von 2014 klar, dass er sein Engagement auch auf dieses Land ausweiten will. Weil er in den Townships sah, wie Kinder und Jugendliche in Armut aufwachsen und weil er gleichzeitig das Potential dieser jungen Menschen sah.

"Diese Haltung ehrt sie. Sie haben nicht weg- sondern hingeschaut," so die Begründung der Karl Kübel Stiftung,für den Stiftungspreis. Philipp Lahms Reaktion darauf:

Das ist eine große Ehre für mich und mein Stiftungsteam. Eine Anerkennung meiner Stiftungsarbeit, eine große Motivation, genauso weiterzumachen und am Ball zu bleiben.

Der Preis ist mit 25.000 Euro dotiert. Phlilipp Lahm will das Geld in seine Stiftungsprojekte stecken und an der Förderung von Kinder und Jugendlichen weiterarbeiten.