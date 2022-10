Heidelberg: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten

Zur Oberbürgermeisterwahl in Heidelberg treten dieses Jahr neun Kandidatinnen und Kandidaten an. Wir stellen Ihnen die Menschen vor.

Wer wird neuer Rathauschef oder neue Rathauschefin in Heidelberg? Das können knapp 110.000 Bürgerinnen und Bürger entscheiden, und zwar am Sonntag dem 6. November. Neun Kandidatinnen und Kandidaten wollen das Amt des Oberbürgermeisters in den kommenden acht Jahren ausfüllen. Sollte es im ersten Wahlgang keine absolute Mehrheit geben (mehr als 50 Prozent der Stimmen), genügt im zweiten Wahlgang am 27. November eine einfache Mehrheit.

Neun Kandidatinnen und Kandidaten gehen ins Rennen

Antreten wird erneut der parteilose Amtsinhaber, Eckart Würzner. Die größte Konkurrentin wird sicherlich die ehemalige Wissenschaftsministerin in Baden-Württemberg, Theresia Bauer (Bündnis 90/Die Grünen) sein. Von der SPD geht Sören Michelsburg ins Rennen, die Partei "Die Linke" schickt Bernd Zieger und von der Satirepartei "Die Partei" tritt Björn Leuzinger an. Das Feld der Bewerberinnen und Bewerber wird komplettiert durch Sofia Leser (parteilos), Alina Papagiannaki-Sönmez (Heidelberg in Bewegung – HiB), Mathias Schmitz (parteilos) sowie dem Unternehmer Sassan Khajehali (parteilos). Sie alle hatten die mindestens 150 Unterstützer-Unterschriften vorgelegt.

Wer sind diese Menschen? Was sind ihre politischen Ziele, ihre Ideen für Heidelberg? Wir stellen Ihnen die Kandidatinnen und Kandidaten in Porträts vor.

Kandidat-O-Mat der Landeszentrale für politische Bildung

Die Landeszentrale für politische Bildung hat, wie schon beispielsweise bei der OB-Wahl in Tübingen, ein Online-Angebot geschaffen, mit dem die politischen Standpunkte der Kandidatinnen und Kandidaten mit den eigenen Vorstellungen verglichen werden können: Der Kandidat-O-Mat.