Mord im Orientexpress im Theater in Heidelberg

Das Theater der Stadt Heidelberg zeigt vom 1. April bis zum 4. Juli eine Bühnenfassung des berühmten Krimis "Mord im Orientexpress" von Agatha Christi - deutschlandweit zum ersten Mal auf der Bühne.

Agatha Christie hat viel grandiose Krimis geschrieben, manche auch für die Bühne. Von ihrem mehrfach verfilmten Roman „Mord im Orientexpress“ gibt es eine autorisierte Theaterfassung, die ist aber noch nie in Deutschland aufgeführt worden. Das Theater der Stadt Heidelberg hat um die Rechte an der Erstaufführung gekämpft und gewonnen. Am 1. April geht die Premiere über die Bühne. Und Eberhard Reuß hat bei der Hauptprobe den franco-belgischen Privatdetektiv Hercule Poirot begleitet.