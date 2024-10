per Mail teilen

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen kam es zu drei Unfällen im Rhein-Neckar-Kreis. Ein Auto fand die Polizei ohne Fahrer.

In der Nacht vor dem Feiertag haben sich im Rhein-Neckar-Kreis mehrere Unfälle ereignet.

Wiesloch: Fahrer flüchtig

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag überschlug sich ein Auto auf der Landstraße bei Wiesloch. Der Unfall hat sich auf der Strecke zwischen den beiden Stadtteilen Wiesloch-Baiserstal und Wiesloch-Schatthausen ereignet.

Wie ein Sprecher der Polizei bestätigte, konnten die Beamten vor Ort allerdings nur ein leeres Fahrzeug ausmachen. Wo sich der Fahrer oder die Fahrerin befindet, ist derzeit unklar. Ebenso wie der genaue Unfallhergang.

Sinsheim: Der 31-jährige Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Julian Buchner / EinsatzReport24

Sinsheim: Kreisstraße bis in die Nacht gesperrt

Am Mittwochabend ereignete sich kurz vor 21 Uhr ein Unfall auf einer Kreisstraße im Süden von Sinsheim. Zwischen den beiden Ortsteilen Weiler und Reihen kam ein 31-Jähriger aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab.

Der Fahrer wurde in eine Klinik gebracht. Hinweise auf lebensgefährliche Verletzungen gebe es aber nicht, teilte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen mit. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden, die Fahrbahn war bis kurz nach 23 Uhr gesperrt.

Eberbach: 15.000 Euro Fahrzeugschaden

Ebenfalls in der Nacht auf Donnerstag ereignete sich laut Polizei - kurz vor Mitternacht - ein weiterer Unfall südlich des Neckars in Eberbach. Ein 26-Jähriger kam auf der Pleutersbacher Straße von der Fahrbahn ab - wieso, ist unklar. Der Fahrer zog sich durch den Verkehrsunfall leichte Verletzungen zu und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert.

Laut Polizei gibt es keine Hinweise auf Alkohol- oder Drogenkonsum. An dem Unfallfahrzeug ist ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro entstanden, 500 weitere Euro Schaden sind außerdem am Grünstreifen entstanden.