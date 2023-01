Am Samstag kam es in Mannheim innerhalb weniger Stunden zu drei Unfällen, bei denen jeweils ein hoher Sachschaden entstand. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Am Samstagmittag hat der 31-jährige Fahrer eines BMW in der Mannheimer Innenstadt seinen Wagen derart schnell beschleunigt, dass er die Kontrolle verlor und so heftig auf ein Verkehrsschild prallte, dass es vollkommen zerstört wurde. Zum Stillstand kam das Auto erst 70 Meter weiter auf der Gegenfahrbahn. Der Unfallverursacher und seine Beifahrerin erlitten keine Verletzungen. Nach Angaben der Polizei entstand ein Totalschaden von 100.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben.

Hyundai überschlägt sich auf der Casterfeldstraße

Bei einem Verkehrsunfall gegen 20.30 Uhr kam ein 34-jähriger Hyundai-Fahrer wegen Unaufmerksamkeit von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten Auto. Anschließend überschlug sich das Auto und kam auf dem Dach zum liegen. Der Fahrer und die Beifahrerin konnten das Auto selbstständig verlassen - zusammen mit zwei Katzen, die sich im Fahrzeug befanden. Die Fahrbahn Richtung Mannheim-Zentrum musste zeitweise gesperrt werden. Laut Polizei entstand ein Sachschaden von 25.000 Euro.

Zweiter BMW rammt Werbetafel, DHL-Packstation und Tankstelle

Am Samstagabend gegen 22 Uhr Uhr kam es in der Hafenbahnstraße in Mannheim zu einem Unfall, bei dem ein 31-jähriger BMW-Fahrer wegen überhöhter Geschwindigkeit mehrere Gegenstände rammte. Eine Werbetafel, eine DHL-Packstation sowie die Scheibe einer Tankstelle wurden in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde niemand, so die Polizei. An dem BMW entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 85.000 Euro. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 110.000 Euro. Es werden ebenfalls Zeugen gesucht, die den Unfallhergang beobachtet haben.