Supermarkt in Mannheim: Diebe klauen mehrere Einkaufswagen voller Waren

Diebe haben sich in einem Supermarkt in Mannheim mit mehreren vollen Einkaufswagen durch den Notausgang aus dem Staub gemacht. Auf der Flucht fuhren sie einen Mitarbeiter mit dem Auto an.

Mindestens sechs Männer und Frauen sollen laut Polizei in einem Supermarkt in Mannheim-Neckarau in großem Stil geklaut haben. Als sie mit dem Diebesgut in ihren Autos flohen, streiften sie einen Mitarbeiter des Supermarktes. Diebstahl-Aktion im Supermarkt: Mitarbeiter wird von Auto angefahren Nach Angaben der Polizei sollen die Diebe im Supermarkt mehrere Einkaufswagen mit verschiedenen Artikeln beladen haben. Danach seien sie durch eine Notausgangstür geflohen, um dann die Ware in zwei bereitstehende Autos zu laden. Ein Mitarbeiter des Marktes bemerkte den Diebstahl und stellte sich vor eines der Autos. Der Fahrer gab trotzdem Gas. Dabei wurde der 29-jährige Angestellte des Supermarkts vom Pkw am Knie erfasst und leicht verletzt. Bei den Fluchtautos soll es sich um einen grauen VW Passat mit rumänischer Zulassung und einen Kombi mit deutschem Kennzeichen handeln. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau ermittelt nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Diebstahls.