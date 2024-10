Am Dienstag ist das Fahrrad eines jungen Mannes in Neulußheim gestohlen worden. Glücklicherweise hatte er es mit einem Ortungsgerät ausgestattet.

Glück im Unglück hatte am Dienstag ein 18-Jähriger in Neulußheim (Rhein-Neckar-Kreis) nachdem sein Fahrrad gestohlen wurde. Denn am Rad befand sich ein kleines Ortungsgerät.

Polizei findet Fahrrad dank Airtag

Es ist der Alptraum jedes Fahrradbesitzers: Das Gefährt ist nicht mehr da, wo man es abgestellt hat. So erging es auch einem 18-Jährigen am Dienstagabend am Bahnhof von Neulußheim. Der junge Mann erstattete daraufhin Anzeige auf dem Polizeirevier in Hockenheim. Dort gab er an, dass er sein Fahrrad mit einem sogenannten "Airtag" ausgestattet hat. Dabei handelt es sich um ein wenige Zentimeter großes Ortungsgerät.

Fahrrad in Reilingen geortet

Dieses führte die Beamten ins etwa zwölf Kilometer entfernte Reilingen. Dort konnte das Fahrrad geortet werden - in der Wohnung eines 29-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus. Als die Polizeistreife anrückte, stand die Haustür offen. Drinnen fanden die Beamten das gesuchte Rad sowie ein weiteres Fahrrad, das ebenfalls gestohlen sein könnte. Gegen den 29-Jährigen wird wegen besonder schweren Diebstahls ermittelt.