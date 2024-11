per Mail teilen

Ein Lkw ist Mittwochmittag bei Limbach (Neckar-Odenwald-Kreis) von der Fahrbahn abgekommen. Die Bergungsarbeiten mit zwei Schwerlast-Kränen dauerten bis tief in die Nacht.

Mit zwei Schwerlast-Kränen musste bis Mittwochnacht ein verunglückter Sattelzug an der Bundesstraße 27 bei Limbach geborgen werden. Der Lkw-Fahrer war bereits am Mittwochmittag von der Fahrbahn abgekommen. Für die aufwendige Bergung war die Bundesstraße nach Angaben der Polizei über mehrere Stunden gesperrt. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Nach Lkw-Unfall in Limbach - Polizei sucht nach Zeugen

Laut Polizei war der 64-jährige Lkw-Fahrer nach eigenen Angaben am Mittwoch gegen 13:45 Uhr von Heidersbach in Richtung Rittersbach unterwegs, als ihm ein überholendes Auto auf seiner Spur entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, habe der 64-Jährige nach rechts in den Grünstreifen ausweichen müssen und sei die Böschung heruntergefahren. Niemand wurde bei dem Unfall verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Der 40 Tonnen schwere Lkw hatte Autoteile geladen und lag zunächst auf der Seite unterhalb der Fahrbahn. Er musste erst aufgerichtet und dann entladen werden, bevor ihn schließlich die beiden Schwerlastkräne wieder auf die Straße heben konnten.

Diesel läuft nach Unfall in Bach bei Limbach

Bei dem Unfall war der Tank des Sattelzugs beschädigt worden. Die Feuerwehr geht davon aus, dass rund 250 Liter Diesel in einen Bach gelaufen sind. Um die Umweltschäden so gering wie möglich zu halten, haben Einsatzkräfte Sperren in dem Gewässer errichtet.