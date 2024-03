Ein Hausbewohner ist in Laudenbach (Rhein-Neckar-Kreis) von einem Einbrecher überrascht worden. Der stahl Spardosen und verschwand dann. Mit einer kurzen Entschuldigung.

Für einen jungen Mann war es nach Polizeiangaben am Wochenende ein kurzer "Schockmoment": Am frühen Nachmittag stand ein Unbekannter plötzlich in seinem Zimmer. Bevor er flüchtete, soll er noch "Sorry Sir" - "Entschuldigung, der Herr" gesagt haben, heißt es von Polizeiseite. Dann sei er davon gerannt.

Nach ersten Erkenntnissen war der Unbekannte über die unverschlossene Hintertür in das Haus eingedrungen. Der Mann habe mehrere Räume durchsucht und neben Elektrogeräten auch zwei Kinder-Spardosen gestohlen. Dann floh der Tatverdächtige durch die Hintertür.

Der Tatverdächtige soll zwischen 40 und 50 Jahren alt sein, ist ungefähr 175 cm groß und hat schwarz-gräuliche Haare. Er war dunkel bekleidet und trug einen Vollbart.

Weitere Einbrüche im Rhein-Neckar-Kreis und Heidelberg

Auch in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) gab es am Wochenende mehrere Einbrüche. In einem Fall stahlen Unbekannte Goldschmuck, in einem anderen Fall wurden Bargeld und Schmuck entwendet. In einem dritten Fall überraschte eine Hausbewohnerin offenbar die Diebe, die kurz zuvor eine Scheibe eingeschlagen hatten.

In Heidelberg brachen Unbekannte am Wochenende sowohl in eine Fakultät der Universität Heidelberg als auch in ein Institut der Uni im Neuenheimer Feld ein. Nach Polizeiangaben hatten sie mit massiver Gewalt Bürotüren aufgehebelt.