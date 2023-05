Klimademo in Heidelberg gegen Zementherstellung

per Mail teilen

In Heidelberg haben am Donnerstag Klimaaktivisten gegen die Zementproduktion demonstriert. Anlass war die Hauptversammlung des weltweit zweitgrößten Zementherstellers Heidelberg Materials.

In Heidelberg haben sich am Donnerstag im SNP dome die Aktionäre des Zementherstellers Heidelberg Materials, früher HeidelbergCement, zur Jahreshauptversammlung getroffen. Während der Aktionärsversammlung gab es Proteste mehrerer Gruppierungen vor dem SNP dome sowie einen Demonstrationszug.



Demonstrationsszug mit rund 200 Teilnehmern

Vor der Halle protestierten ab dem Morgen Klimagrupppen, unter anderem Fridays for Future, gegen den DAX-Konzern und die Zementproduktion. Am Nachmittag liefen Demonstranten in einem Protestzug vom Heidelberger Hauptbahnhof bis zum SNP dome. Die Polizei schätzte die Zahl der Teilnehmer auf rund 200.

Die Klimagruppen werfen dem Unternehmen neben einer schlechten CO2-Bilanz auch Umweltzerstörung, Landraub und Menschenrechtsverletzungen vor, unter anderem in Indonesien und der West-Sahara.