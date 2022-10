Ingrid Nolls neuer Roman "Tea Time" mit Weinheimer Lokalkolorit

per Mail teilen

Am 26. Oktober erscheint der neue Roman "Tea Time" von Ingrid Noll. Die Krimiautorin lässt ihre Geschichte dieses Mal an ihrem Wohnort Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) spielen.

Ingrid Noll ist die "Lady of Crime". In ihren Romanen bringen meistens Frauen reihenweise Männer um. Manchmal aus Zufall, manchmal aus Absicht. Aber immer mordet Ingrid Noll in ihren Romanen auf elegante Art und Weise.

Heimatstadt Weinheim Schauplatz für neues Buch

Die 87-jährige Bestsellerautorin lebt in Weinheim und schon immer war es Ingrid Noll eine Herzensangelegenheit, irgendwann einmal ihre Heimatstadt endlich zum Schauplatz eines Kriminalromans zu machen. Jetzt ist es soweit: "Tea Time" erscheint am 26. Oktober. Die idyllische Weschnitz, der kleine Fluss durch die Stadt, sei der ideale Schauplatz.

"Ich nehme an, die Weinheimer nehmen mir das nicht übel, denn die Leiche ist ein Mannheimer."

Freundinnen in Schwierigkeiten

Doch bis es so weit kommt, geraten Ich-Erzählerin Nina und ihre Freundin Franzi in Schwierigkeiten. Beim Fotografieren im lieblichen Weinheimer Hermannshof vergisst Nina ihre Handtasche. Der vermeintlich ehrliche Finder entpuppt sich aber schließlich als übler Zeitgenosse.

Ingird Noll hat sich seit Jahren in der deutschsprachigen Krimi-Szene etabliert: Ihre Bücher sind Bestseller und teilweise verfilmt. Ans Aufhören denkt die offizielle Botschafterin der Stadt Weinheim aber noch lange nicht.