Neue Pläne für Hildebrand'sche Mühle in Weinheim

Neuer Anlauf: Die seit Jahren brachliegende Hildebrand'sche Mühle in Weinheim soll für betreutes Wohnen und eine Tagespflegeeinrichtung genutzt werden. Das teilte die Stadt mit.

Fast jeder in und rund um Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist schon einmal an der Hildebrand'schen Mühle vorbeigefahren. Neben den beiden Burgen ist der markante Mühlturm am Eingang zum Odenwald eines der symbolträchtigen Bauwerke der Stadt. Allerdings ist das Ensemble aus Turm beziehungsweise Silo und Villa marode. Und verfällt. Immer weiter.

Projektentwickler plant betreutes Wohnen und Pflegeeinrichtung

Ein Projektentwickler plant, das markante, denkmalgeschützte Gebäude-Ensemble am Ortsausgang Richtung Birkenau umzubauen. Die sogenannte Villa soll dabei in die Nutzung einbezogen werden, der Siloturm soll als Denkmal erhalten bleiben. Wenn die Pläne tatsächlich verwirklicht werden, hat die Stadt Weinheim eine Sorge weniger, denn die Nutzung des Gebäude-Ensembles war in den letzten Jahren immer wieder gescheitert.

Bisherige Ideen gescheitert

Unter anderem wollte ein Investor dort ein Groß-Bordell einrichten. Auch hochwertige Wohnungen waren bereits in der Planung. Doch alles scheiterte immer wieder. Auch an den womöglich gewaltigen Kosten, die ein solches Projekt verschlingt.

Pläne sollen noch im Oktober veröffentlicht werden

Der Projektentwickler wurde laut Stadt vom bisherigen Eigentümer eingesetzt und hat angeblich schon konkrete Pläne für das Gelände. Sie sollen am 12. und am 19. Oktober öffentlich vorgestellt werden. Das Konzept sieht drei Neubauten für betreutes Wohnen, eine Tagespflege und für Pflegewohngemeinschaften vor. Mit potentiellen Betreibern würden bereits Gespräche geführt, so die Stadt.