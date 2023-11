per Mail teilen

Die Biennale für aktuelle Fotografie 2024 ist wegen antisemitischer Social-Media-Posts eines Kurators der Ausstellung abgesagt worden. Das hat der Biennale-Vorstand mitgeteilt.

Drei Fotografen und Fotografieexperten aus Bangladesch hätten die Foto-Biennale 2024 kuratieren sollen. Die Schau sollte im März in mehreren Museen und Galerien in Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg stattfinden. Die Biennale ist eines der bundesweit renommiertesten Festivals für Fotografie.

"Antisemitische Inhalte auf Facebook"

Verschiedene Social-Media-Posts von Kurator Shahidul Alam hätten antisemitische oder antisemitisch lesbare Inhalte. Eine Zusammenarbeit sei daher auch im Blick auf die besondere Verantwortung Deutschlands für den Staat Israel nicht mehr möglich, teilte der Vorstand der Biennale am Dienstag in Mannheim mit.

Shahidul Alam, Tanzim Wahab und Munem Wasif: Die Kuratoren der inzwischen abgesagten Biennale für aktuelle Fotografie Mannheim-Ludwigshafen-Heidelberg 2024 Pressestelle Biennale

BASF steigt 2024 aus

Der Vorstand und die Kulturbürgermeister der Ausrichterstädte Heidelberg, Mannheim und Ludwigshafen bezeichneten die Absage als "traurige und schwerwiegende" Entscheidung. Weil die beiden anderen Kuratoren nicht auf das Angebot eingegangen seien, das Fotografiefestival ohne Alam zu kuratieren, habe es keine Alternative gegeben. Damit sei auch die Zukunft für weitere Ausrichtungen gefährdet. Schon vor der Absage und ohne Zusammenhang mit den aktuellen Antisemitismusvorwürfen hatte der bisherige Großsponsor BASF angekündigt, das Festival 2024 letztmals zu fördern.

Keine Einsicht wegen Kritik

Laut Fotografie-Biennale veröffentlichte Shahidul Alam auf seiner Facebook-Seite unter anderem Posts, die den Krieg zwischen der Hamas und Israel mit dem Holocaust vergleichen und dem Staat Israel einen Genozid an den Palästinensern vorwerfen. Er habe auch Kommentare mit terroristischer Bildsprache veröffentlicht, etwa Gleitschirmflieger mit Waffen. Der Biennale-Vorstand betonte, auch im direkten Gespräch habe Shahidul Alam die Kritik nicht akzeptiert, auf sein Selbstverständnis als Aktivist verwiesen und weiterhin entsprechende Inhalte veröffentlicht.

Zukunft der Biennale unklar

Die Biennale wird normalerweise alle zwei bis drei Jahre in der Region Rhein-Neckar organisiert. Nach einer coronabedingt weitgehend digitalen Ausgabe 2020 kamen 2022 mehrere Zehntausend Besucher. Wann und wie die nächste Biennale nach der Absage 2024 stattfinden wird, ist derzeit unklar. "Wir werden in der kommenden Zeit alles daransetzen, die Biennale als eines der größten und wichtigsten Fotografieereignisse in Deutschland und Europa dauerhaft zu erhalten", betonten die Ausrichterstädte und der Vorstand.