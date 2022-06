Feldtage der Landwirtschaftsgesellschaft starten

per Mail teilen

Am Dienstag haben in Mannheim die Feldtage der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft (DLG) begonnen. Im Versuchsgut im Mannheimer Stadtteil Kirschgartshausen präsentieren sich mehr als 380 Aussteller aus 20 Ländern. Die Feldtage stehen unter dem Motto: "Mein Pflanzenbau. Meine Zukunft." Vertreter der Dünger- und Pflanzenschutzmittel-Industrie, Pflanzenzüchter sowie Verbände und Institutionen informieren bis Donnerstag über Pflanzenbau. Unter anderem sind auch Wissenschaftler aus der Ukraine zu Gast, die an einem Anbau-Vergleich von Winterweizen mitwirken. Das rheinland-pfälzische Landwirtschaftsministerium wird eine "Geobox" vorstellen, die Landwirten einen leichteren Zugang zu Boden- und Witterungsdaten ermöglicht.