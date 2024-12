Drogen, Falschgeld, illegale Glücksspielautomaten - die Polizei hat im Kreis Bergstraße offenbar einen Drogenring gesprengt. Auch im Rhein-Neckar-Kreis wurden Wohnungen durchsucht.

Die Polizei hat im südhessischen Kreis Bergstraße einen groß angelegten Drogenanbau und Drogenhandel aufgedeckt. Bei einer Razzia wurden auch Wohnungen im Rhein-Neckar-Kreis durchsucht, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. In insgesamt knapp 20 Wohn- und Geschäftsräumen hätten Spezialkräfte der Polizei und Beamte der Bereitschaftspolizei am vergangenen Donnerstag nach belastendem Material gefahndet, vor allem in Bürstadt und Lampertheim (Kreis Bergstraße).

Auch Wohnungen im Rhein-Neckar-Kreis durchsucht

Drei der durchsuchten Wohnungen befanden sich laut Polizei im Rhein-Neckar-Kreis und im westpfälzischen Donnersbergkreis. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten 60.000 Euro Falschgeld, über ein Kilo Marihuana, geringe Mengen Kokain, einen hochwertigen Sportwagen, Luxusartikel, illegale Spielautomaten und einen Revolver. Insgesamt sicherten die Ermittler nach eigenen Angaben Vermögenswerte von mehr als vier Millionen Euro. Fünf Menschen wurden verhaftet. Der Razzia waren Ermittlungen gegen einen 42 Jahre alten Mann aus Bürstadt und sieben weitere Männer im Alter zwischen 29 und 62 Jahren vorausgegangen.