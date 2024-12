In Limbach (Neckar-Odenwald-Kreis) ist am Sonntagvormittag ein Brand in einem Einfamilienhaus ausgebrochen. 80 Einsatzkräfte bekämpfen zur Stunde die Flammen. Ein Hausbewohner gilt als vermisst.

Rund 80 Einsatzkräfte der Freiwillige Feuerwehr kämpfen zur Stunde gegen die Flammen in einem Einfamilienhaus in Limbach an. Auch Sanitäter des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) und Notfallseelsorger sind vor Ort. Nach Auskunft von Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr gilt eine Person als vermisst. Hausbewohner bislang nicht gefunden In dem Haus lebt nach Informationen der Rettungskräfte ein älteres Ehepaar. Die Frau ist in Sicherheit. Sie besuchte, als das Feuer gegen 10 Uhr gemeldet wurde, einen Gottesdienst. Ihr Mann gilt hingegen als vermisst. Nach ihm wird unter Hochdruck gesucht. Hoher Sachschaden bei Brand in Limbach Die Löscharbeiten dürften laut Feuerwehr bis in die Abendstunden andauern. Der Sachschaden wird auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt.