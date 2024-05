BGH bestätigt Haftstrafe für Mutter nach Mord an Kindern

per Mail teilen

Die beiden zur Tatzeit sieben beziehungsweise neun Jahre alten Söhne hatten bei ihrem Vater gelebt. Vor Ostern 2023 sollten sie aber für eine Woche zu ihrer Mutter kommen. Sie entschloss sich, ihre beiden Söhne und im Anschluss sich selbst zu töten. Wegen einer früheren Hirnblutung litt die Mutter an einer Persönlichkeitsstörung und war in ihrer Steuerungsfähigkeit erheblich vermindert. Dennoch verurteilt das Landgericht sie wegen Heimtückemordes an ihren Kindern zu einer Freiheitsstrafe von 13 Jahren. Dies bestätigte nun der BGH. Das Urteil des Landgerichts ist damit rechtskräftig.