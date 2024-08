Meisoun Belgacem ist multimediale Reporterin, Autorin und Redakteurin im SWR Studio Mannheim-Ludwigshafen.

Meisoun Belgacem SWR

Biografie

Meisoun Belgacem hat Medien- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Mannheim und Fernsehjournalismus an der Hochschule Hannover studiert. Während des Studiums konnte sie viel Erfahrung durch zahlreiche Fernsehpraktika sammeln, unter anderem beim ZDF in Mainz, bei RTL in Berlin und bei Pro7 in München. Nach ihrem Masterabschluss führte sie ihr Weg nach Hamburg, wo sie 2012 ein Programmvolontariat beim Norddeutschen Rundfunk (NDR) begann. Im Anschluss war sie acht Jahre lang für den NDR tätig, hauptsächlich als Fernsehautorin im Magazinbereich. Seit April 2024 arbeitet sie als Reporterin im SWR Studio Mannheim.

Heimat

Mannheim

Antrieb

Geschichten über Menschen für die Menschen zu erzählen und den ein oder anderen Zuschauer damit zu inspirieren. Meisoun Belgacem macht gerne Magazinbeiträge über Menschen, die was Außergewöhnliches machen und über kulturelle und gesellschaftliche Themen.

Journalistisch prägend für Meisoun Belgacem war

Prägend ist es jedes Mal aufs Neue, Einblicke in verschiedene Lebenswelten zu erhalten und persönliche, außergewöhnliche Geschichten zu erfahren.