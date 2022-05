Sperrung auf der A6 bei Sinsheim

per Mail teilen

Die A6 bei Sinsheim muss saniert werden. Ab Freitagabend ist die Autobahn deshalb in Fahrtrichtung Nürnberg gesperrt - das ganze Wochenende lang.

Nach Angaben des Autobahnbetreibers ViA6 West muss der Asphalt zwischen den Anschlussstellen Sinsheim und Sinsheim-Süd saniert werden. Die Bauarbeiten starten am Freitag um 22 Uhr und dauern voraussichtlich bis Montagmorgen um 4 Uhr.

Die A6 bei Sinsheim ist wegen Asphaltarbeiten das ganze Wochenende in Richtung Nünrberg gesperrt SWR

Autofahrer sollen Umleitungsstrecken meiden

Der Verkehr in Fahrtrichtung Nürnberg wird an der Abfahrt Sinsheim ausgeleitet. Aus diesem Grund ist auch die Tank- und Rastanlage Kraichgau Süd nicht über die A6 erreichbar. Weil mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen gerechnet wird, empfiehlt Via6 West ortskundigen Autofahrern, die Umleitungsstrecken weiträumig zu umfahren.

Weitere Sperrung geplant

Der Autobahnbetreiber plant, am kommenden Wochenende an derselben Stelle eine Sperrung in Richtung Mannheim, weil auch dort die Fahrbahn saniert werden muss.