Alstom Transportation Mannheim droht ein schleichender Qualitätsverlust

Im Mannheimer Werk von Alstom Transportation droht ein langsamer Abbau von Kompetenzen. Das Unternehmen will Kosten senken. Der Betriebsrat beklagt einen zunehmend rauhen Ton.

Noch ist das frühere Bombardierwerk in Mannheim ein weltweites Kompetenzzentrum für die Entwicklung von Lokomotiven. Seit knapp zwei Jahren ist der französische Alstom-Konzern Eigner und will Kompetenzen auslagern und Arbeitsplätze abbauen, so der Betriebsrat.

Weniger Entwicklungsarbeit in Mannheim

Konkret sollen dem Standort mit knapp 1.000 Mitarbeitern unter anderem sogenannte Entwicklungsmandate entzogen werden. Wichtige Ingenieurstätigkeiten würden so verloren gehen, der Standort würde zur Programmierwerkbank zurückgestuft werden, informierte Thomas Merz, Betriebsrat der "Alstom Transportation Germany Mannheim" in einer Pressekonferenz am Freitag.

Dazu war auch der Landes- und Fraktionsvorsitzende des SDP Baden-Württemberg, Andreas Stoch, angereist.

"Argumente niedergebrüllt"

Betriebsrat Thomas Merz berichtete auch von wiederholten "Grenzüberschreitungen" der Unternehmensleitung gegenüber den Betriebsräten in den Verhandlungen mit der Alstom Geschäftsführung. Darin würden "Argumente niedergebrüllt", sagte er gegenüber dem SWR.

"Geringer Kostenvorteil"

Der Konzern plane, wichtige Funktionen ins Ausland zu verlagern. Der Kostenvorteil sei gering, so der Betriebsrat, und liege bei fünf Prozent Einsparungen.

Der Betriebsrat argumentiert, dass Mannheim Technologieführerschaft und Exzellenz verliere. Diese seien aber nötig, um die Verkehrsprobleme in Deutschland zu lösen. An den Standorten Lausitz, Bautzen, Henningsdorf und Mannheim sollen perspektivisch bis zu 1.000 Stellen abgebaut werden.