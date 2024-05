Im Mai dreht sich in Heidelberg alles um die queere Szene. Am Freitag wird das Festival im Karlstorbahnhof eröffnet – 500 Menschen haben sich dafür angemeldet, so die Veranstalter.

Zum 15. Mal findet in Heidelberg das Queer Festival statt. Im Jahr 2009 hat alles angefangen – damals mit zwei Konzerten, einer Party und einer Lesung. Mittlerweile füllt das Programm einen ganzen Monat und ist weit über Heidelberg hinaus bekannt. Offenheit, Vielfalt und Zusammenhalt – das ist bis heute das Motto des Queer Festivals Heidelberg. Es wird am Freitagabend im Kulturzentrum Karlstorbahnhof eröffnet und geht bis zum 29. Mai. Queer Festival Heidelberg mit verschiedenen Veranstaltungen Das Queer Festival soll ein Ort sein, an dem gemeinsam gesellschaftliche Vielfalt gefeiert wird, so die Veranstalter. Das Queer Festival Heidelberg habe sich seinen Weg erkämpft. Die Initiatoren Martin J.V. Müller und Dominic Hauser sind dankbar für die jahrelange Unterstützung, betonen sie. Das Festival sei ein Ort des Austauschs, der Solidarität und des Engagements für eine offene und inklusive Gesellschaft. Es gehe um Sichtbarkeit und Respekt für eine vielfältige Gesellschaft. Auch heute sei es noch wichtig, dass man sich für die Rechte und Freiheiten von Menschen, die Diskriminierung erfahren, einsetzt, so die Initiatoren weiter. Eröffnung im Karlstorbahnhof Die Eröffnung am 3. Mai wird von Drag Queen und Aktivistin Barbie Breakout moderiert – es gibt ein künstlerisches Rahmenprogramm von Multi-Instrumentalistin Pauline Jung und eine Performance von Prince Emrah. Zum Jubiläumsempfang laden das Queer Festival und die Stadt Heidelberg ein. Die Drag Queen und Aktivistin Barbie Breakout moderiert die Eröffnung am 3. Mai. Karlstorbahnhof/Terry_W._Whitake Die Queer Festival-Initiatoren Martin J. V. Müller und Dominic Hauser, die Geschäftsführung des Karlstorbahnhofs Cora Maria Malik und die Heidelberger Bürgermeisterin für Soziales, Bildung, Familie und Chancengleichheit Stefanie Jansen eröffnen gemeinsam das Festival. Zudem gibt es eine Vernissage der diesjährigen Festival-Fotoaustellung "Queer Heroes in Focus" und anschließend eine traditionelle Festivalparty. Was bedeutet "queer"? "Queer" (gesprochen: kwiir) ist ein englischer Begriff und bedeutet ursprünglich "seltsam", "sonderbar" oder auch "schwul". Queer wurde lange Zeit als Schimpfwort verwendet, hauptsächlich für schwule Männer. Seit Mitte der 1990er-Jahre wird der Begriff zunehmend als Selbstbeschreibung genutzt und damit positiv besetzt. Queere Menschen sind Menschen, deren sexuelle und/oder geschlechtliche Identität nicht in die gesellschaftliche Vorstellung passt. Sie sind zum Beispiel homosexuell, trans* oder inter*. "Queer" kann also als Sammelbegriff für alle Identitäten gebraucht werden, die 'außerhalb der gesellschaftlichen Norm' liegen. Weitere Informationen gibt es im Queer Lexikon: https://queer-lexikon.net/2017/06/08/queer/ Heidelberg: weltoffen, vielfältig und lebendig Das Queer Festival Heidelberg sieht sich als Plattform für queere Kultur – von der queeren Community für die queere Community. Das vielseitige Programm soll alle Menschen ansprechen - unabhängig von geschlechtlicher Identität, sexueller Orientierung, Alter oder Herkunft. In einer Zeit, in der der gesellschaftliche Zusammenhalt auf die Probe gestellt wird, gewinnt die Bedeutung dieses Festivals zusätzlich an Gewicht. Heidelberg ist "Rainbow City" Seit 2020 ist Heidelberg Teil des Netzwerks der Regenbogenstädte. Das "Rainbow Cities Network" ist ein internationaler Zusammenschluss von Städten, die sich der Akzeptanz von lesbischen, schwulen, bisexuellen, transsexuellen, transgender, intersexuellen und queeren Menschen (LSBTTIQ) verpflichten, so die Stadt Heidelberg. Die Rainbow City Heidelberg zeige sich hier als weltoffene, vielfältige und lebendige Stadt, die inmitten von Herausforderungen und Unsicherheiten ihre Unterstützung für Vielfalt, Akzeptanz und Solidarität bekräftigt, sagt Oberbürgermeister Eckart Würzner (parteilos). Veranstaltet wird das Queer Festival Heidelberg vom Queer Play e.V. und dem Kulturzentrum Karlstorbahnhof. Seit 2021 wird das Festival von der Stadt Heidelberg gefördert und finanziell unterstützt.