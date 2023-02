Ludwigsburger Basketballer besiegen Frankfurt

per Mail teilen

Nach zuletzt zwei Niederlagen waren die MHP Riesen Ludwigsburg in der Basketball-Bundesliga wieder erfolgreich. Gegen den Tabellen-Vorletzten aus Frankfurt gewann das Team von Josh King vor heimischem Publikum souverän mit 96:81.

Bester Werfer der Ludwigsburger war Yorman Polas Bartolo mit 21 Punkten. „Wir waren das ganze Spiel über nicht wirklich gut in der Defensive, insbesondere in Halbzeit eins, dort müssen wir uns weiterhin verbessern. In der zweiten Halbzeit haben wir aber eine Antwort gezeigt und physisch gespielt“, sagte Coach Josh King nach dem Spiel.

Ulm besiegt Bayreuth

ratiopharm Ulm feierte bei medi Bayreuth einen sicheren 80:64 (48:33)-Sieg und steht mit 50 Punkten auf Rang neun der BBL. Die Academics Heidelberg boten Alba Berlin lange Paroli und unterlagen mit 86:94 (34:40). Die Merlins Crailsheim verloren ihr Heimspiel gegen die Niners Chemnitz mit 79:82 (42:50).