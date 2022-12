Die Flüchtlingspolitik und die innere Sicherheit waren am Mittwoch Thema im Landtag. Die AfD hatte die Debatte beantragt, auch als Reaktion auf den Mord an einem 14-jährigen Mädchen in Illerkirchberg. Ein Geflüchteter aus Eritrea wird der Tat verdächtigt.

