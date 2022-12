In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag fällt im Süden weiter gefrierender Regen. Zwischen Schwarzwald und Alb schneit es. Im Norden ist es hingegen trocken, bei Temperaturen zwischen plus 1 und -6 Grad. Morgen lassen Schneefall und Regen nach, es kann aber weiterhin extrem glatt sein. In der Nordhälfte scheint teils die Sonne bei Höchstwerten zwischen minus 3 und plus 3 Grad.