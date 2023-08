Kritik an Palmers geplanter Rede in Budapest

Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer (parteilos) ist in die Kritik geraten, weil er in der kommenden Woche in Budapest an einer Veranstaltung des Mathias-Corvinus-Collegiums (MCC) teilnehmen will. Das MCC gilt als Kaderschmiede der rechts-konservativen ungarischen Regierung von Ministerpräsident Viktor Orban. Palmer nannte das Ganze am Dienstagabend ein Missverständnis.