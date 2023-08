Massive Kritik an geplantem Palmer-Auftritt in Budapest

per Mail teilen

Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer sorgt erneut für einen Eklat: Er will auf Einladung eines rechten Thinktanks in Ungarn eine Rede halten.

Ein geplanter Auftritt von Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (parteilos) im Budapester Mathias-Corvinus-Collegium (MCC) während einer Reise nach Ungarn im September hat scharfe Kritik ausgelöst. So warf ihm der SPD-Landtagsabgeordnete Nicolas Fink unter anderem vor, sich bei den äußersten Rechten anbiedern zu wollen. Zuerst hatte die Deutsche Presse-Agentur darüber berichtet.

Stadtverwaltung Tübingen: "Kein Grund abzulehnen"

Wie die Stadtverwaltung Tübingen dem SWR bestätigte, will Palmer am 5. September in Budapest auf Einladung des Deutsch-Ungarischen Instituts sowie des Mathias-Corvinus-Collegiums eine Rede halten. Dass die Denkfabrik der Regierung des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán nahe steht, sei der Stadtverwaltung bekannt. Das sei jedoch kein Grund, die Einladung des Deutsch-Ungarischen Instituts, das zum MCC gehört, abzulehnen. Denn das Institut sei auch eine wichtige Schnittstelle zwischen deutscher und ungarischer Wirtschaft. Zu diesem Ergebnis sei die Stadtverwaltung auch nach einem Austausch mit der Eberhard-Karls-Universität Tübingen gekommen.

Zudem biete die Veranstaltung die Möglichkeit, "die Meinungsfreiheit zu nutzen und den Diskurs zu wagen", so die Stadtverwaltung Tübingen. Über den Inhalt der Rede wollte die Stadtverwaltung vorab nichts bekannt geben. Auch zu Premierminister Viktor Orbán wollte Tübingens Oberbürgermeister keine Stellungnahme abgeben. Die Stadtverwaltung teilte lediglich mit: "Es gibt keine Kontakte der Stadt oder des Oberbürgermeisters zum ungarischen Premier."

SPD: "Palmer biedert sich bei äußersten Rechten an"

Der SPD-Abgeordnete Nicolas Fink verurteilte den geplanten Auftritt: "Mit diesem Auftritt in Ungarn biedert sich der Tübinger Oberbürgermeister bei der äußersten Rechten an", so Fink gegenüber dem SWR. Diese gäben nichts auf europäische Werte wie Menschlichkeit und Solidarität und wollten Europa spalten, statt gemeinsame Lösungen zu erarbeiten.

Des Weiteren diskreditiere Palmers Annäherung an die ungarische Regierung berechtigte Sorgen von Städten und Kommunen in Bezug auf Geflüchtete, indem er sie in die Nähe von Rechten rücke, so der SPD-Abgeordnete. Die Zusage Palmers nannte Fink "einen schweren Fehler".

Rülke: "Palmer sucht wohl neue politische Heimat"

Auch der Fraktionschef der FDP im Landtag, Hans-Ulrich Rülke, kommentierte die Pläne des Tübinger Oberbürgermeisters. Nach seinem Austritt bei Grünen sei Palmer wohl auf der Suche nach einer neuen politischen Heimat - Orbán könnte sie ihm bieten, so Rülke gegenüber dem SWR. Er selbst würde dort nicht sprechen wollen. "Aber ich habe ja auch eine Partei, deren Mitglied ich bin", so der FDP-Fraktionsvorsitzende.

Die Grünen, bei denen Palmer früher Mitglied war, wollten sich nicht äußern. Das MCC hatte den Auftritt Palmers und seinen Vortrag mit dem Titel "Über die grüne Grenze" am 5. September bereits vorige Woche angekündigt. Laut der Tübinger Stadtverwaltung soll die Ungarnreise Palmers vom 5. bis zum 7. September "dem partnerschaftlichen Austausch und dem Dialog" dienen. Auf dem Programm steht demnach auch die offizielle Bestätigung der Partnerschaft des Tübinger Stadtteils Unterjesingen mit der Gemeinde Iklad.

Tübinger OB sorgt immer wieder für Kontroversen

Boris Palmer ist seit 2007 Oberbürgermeister in Tübingen. Mit Äußerungen etwa zur Flüchtlingspolitik sorgte er immer wieder für Kontroversen und sah sich Rassismusvorwürfen ausgesetzt. Im Mai war er aus der Partei der Grünen ausgetreten. Bundesweite Anerkennung fanden wiederum sein Management während der Corona-Pandemie sowie seine kommunale Umweltpolitik.

Der ungarische Regierungschef Orbán fährt eine scharfe Asylpolitik, die Metallzäune an den Grenzen, die Nichtanerkennung von Asylgründen und widerrechtliche Rückschiebungen einschließt. Der Europäische Gerichtshof hat Ungarn deshalb bereits mehrfach verurteilt.

MCC gilt als Kaderschmiede der ungarischen Regierung

Laut Wolfgang Vichtl, dem ARD-Chefkorrespondenten für Südosteuropa, gilt das MCC als Kaderschmiede der Regierung des Rechtspopulisten Orbán. Die Einrichtung verstehe sich selbst als "ungarische Eliteuniversität" im Sinne des Orban'schen Politik- und Gesellschaftsverständnisses und werde von dessen Regierung massiv mit Geld unterstützt. Zur Zeit expandiere das Institut auch ins Ausland - zum Beispiel nach Österreich.

Die Bildungseinrichtung und Denkfabrik importiert unter anderen Ideen ultra-rechter Publizisten aus den USA, deren Schriften es in ungarischer Übersetzung veröffentlicht. Zugleich arbeitet es an der internationalen Vernetzung rechts-konservativer und ultra-rechter Kräfte.

Vorsitzender des Stiftungsrats des MCC ist Balazs Orbán, der - mit dem Regierungschef nicht verwandte - politische Direktor des Ministerpräsidentenamtes. Stiftungsrat und Führungsspitze des MCC sind mit handverlesenen Orbán-Loyalisten besetzt.