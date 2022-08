BW-Finanzminister Bayaz gegen niedrigere Gas-Mehrwertsteuer

per Mail teilen

Auf Gaskunden kommt wegen des Ukraine-Kriegs eine Umlage zu. Angesichts der ohnehin hohen Gaspreise werden jetzt die Steuern gesenkt - das geschieht nicht ohne kritische Stimmen.

Baden-Württembergs Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) hat die Entscheidung der Bundesregierung für eine niedrigere Gas-Mehrwertsteuer kritisiert. "Ein knappes Gut sollte nicht für alle pauschal günstiger gemacht werden", twitterte der Grünen-Politiker am Donnerstag. Innerhalb weniger Minuten erreichten Bayaz zahlreiche Reaktionen, darunter Lob, aber auch Kritik an seinen Äußerungen.

Das twitterte der Grünen-Politiker Danyal Bayaz

Baden-Württembergs Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) dpa Bildfunk Picture Alliance

Aus seiner Sicht sei es besser, Preise wirken zu lassen, um zum Sparen anzureizen und Bedürftige gezielt zu entlasten. "Die Mehrwertsteuer-Senkung auf Gas ist nächste Entscheidung, die ökonomisch völlig falsche Wirkung erzielt", schreibt Bayaz zudem.

Direkte Kritik an seinen Äußerungen twitterte der CDU-Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises Bruchsal-Schwetzingen, Olav Gutting. "Ihr habts gern teuer, gell?" fragte er Bayaz, der daraufhin konterte: "Nein, aber klug."

Die Mannheimer SPD-Bundestagsabgeordnete Isabel Cademartori ging mit den Äußerungen von Bayaz hart ins Gericht. Sie seien "zynisch", auch angesichts des schleppenden Ausbaus der erneuerbaren Energien im Land, twitterte sie.

Sozialverbände kritisieren Zielgenauigkeit

Der Paritätische Gesamtverband wies darauf hin, dass die Mehrwertsteuersenkung alle entlaste, "also auch diejenigen, die es überhaupt nicht nötig haben". Der Spitzenverband der Wohlfahrtspflege plädierte für gezielte Hilfen an Menschen, "die ihre Gasrechnung nicht mehr bezahlen können", hieß es in einer Stellungnahme, die die "Rheinische Post" veröffentlichte.

Der Sozialverband VdK forderte zusätzliche Entlastungen der Bürgerinnen und Bürger. Präsidentin Verena Bentele sagte, Finanzminister Christian Lindner (FDP) müsse über eine Übergewinnsteuer und eine Vermögensabgabe nachdenken, um Geld für die Entlastung der Schwächsten zu haben.

Unternehmen ächzen unter Energiekosten

Auch Wirtschaftsverbände bezeichnen es als falsches Signal, die Mehrwertsteuer auf Gas zu senken. Weil Unternehmen keine Mehrwertsteuer zahlten, gehe die Entlastung an den Unternehmen vorbei, kritisierte Holger Lösch, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Bundes Deutscher Industrie (BDI). Die Unternehmen kämpften mit ausufernden Energiekosten, so Lösch. Er forderte, die Höhe der Umlage zu senken und die Dauer der Erhebung zeitlich strecken.

Steuerzahler: "Belastung der Verbraucher steigt"

Hingegen bewertete es der Bund der Steuerzahler als positiv, dass die Mehrbelastung für Gasverbraucherinnen und -verbraucher "etwas abgemildert" werden solle. "Dennoch darf nicht vergessen werden: Insgesamt steigt durch die neue Gasumlage die Belastung der Verbraucher", stellte Verbandspräsident Reiner Holznagel fest.

Bundesregierung will Mehrwertsteuer auf Gas senken

Wegen der rapide gestiegenen Gaspreise hatte die Bundesregierung am Donnerstag angekündigt, die Mehrwertsteuer auf Erdgas für die Dauer der Gasumlage zu senken. Der Steuersatz auf den Gasverbrauch solle von bisher 19 auf 7 Prozent fallen, hatte Kanzler Olaf Scholz mitgeteilt. "Mit diesem Schritt entlasten wir die Gaskunden insgesamt deutlich stärker, als die Mehrbelastung, die durch die Umlagen entsteht, beträgt", sagte der SPD-Politiker. Der Ampel-Koalition gehören neben SPD und FDP auch die Grünen an.

Der ermäßigte Mehrwertsteuersatz solle so lange gelten, wie die staatliche Gasumlage erhoben wird, also bis Ende März 2024. Laut Finanzministerium kann er greifen, sobald Bundestag und Bundesrat zugestimmt haben.