Kinder aus ärmeren oder ausländischen Familien haben oft schwierigere Startbedingungen ins Schulleben. Um diese Kinder kümmert sich das Projekt KinderHelden, das in Stuttgart, Mannheim und ganz Deutschland aktiv ist. Mit einer 1:1-Betreuung und Begleitung sollen sich so die Kinder in der Schule und auch in der Freizeit besser zurechtfinden.