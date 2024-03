Bisse in Kopf und Rücken: Hund greift Kind in Bühl an

Ein zehnjähriger Junge ist in Bühl von einem Hund schwer verletzt worden. Das Kind kam am Montag mit Bissverletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt.

Ein zehnjähriger Junge ist in Bühl (Landkreis Rastatt) von einem Hund angegriffen und schwer verletzt worden. Das Tier hat das Kind laut Polizei am Kopf und in den Rücken gebissen. Die Ermittlungen laufen.

Hund der Familie in Bühl soll Kind überraschend gebissen haben

Der zehnjährige Junge hat sich laut Polizei am Montagmittag im Hinterhof eines Wohnhauses in Bühl zusammen mit dem Hund der Familie aufgehalten. Nach ersten Informationen habe der Hund das Kind plötzlich angegriffen, im Kopf- und Rückenbereich gebissen und dadurch schwer verletzt. Der Junge erlitt einen Schock und sei zunächst nicht ansprechbar gewesen, so ein Polizeisprecher gegenüber dem SWR. Lebensgefahr bestehe nicht. Der Zehnjährige kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Wie es zu der Attacke kommen konnte, ist noch nicht bekannt. Nach ersten Aussagen habe der Hund niemals zuvor ein ähnliches Verhalten gezeigt, so der Polizeisprecher. Das Tier sei weiter bei der Familie in Bühl. Beamte einer Polizeihundeführerstaffel haben die Ermittlungen aufgenommen. Nach Polizeiangaben handelt es sich bei dem Hund um einen etwa eineinhalb Jahre alten amerikanischen Akita.