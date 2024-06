Am Battertfelsen in Baden-Baden gibt es nach vier Jahren wieder Nachwuchs beim Wanderfalken. Das Revierpaar hat in der Badener Wand gebrütet und ein Jungtier großgezogen.

Vier Jahre hat es gedauert: Jetzt gibt es laut Regierungspräsidium Karlsruhe wieder Wanderfalken-Nachwuchs am Battertfelsen in Baden-Baden. Das Jungtier, ein Weibchen, sei Anfang Mai geschlüpft. Im Mai und Juni sei es aufgezogen worden. Seit vergangener Woche habe das Jungtier mit den ersten Flugversuchen begonnen, heißt es in einer Mitteilung.

Schutz der Wanderfalken: Kletterverbot am Battertfelsen in Baden-Baden

Um an dem Kletterfelsen brütende Wanderfalken zu schützen, wurden Teile des Battertgebiets Ende 2022 für Wanderer und Kletterer gesperrt. Dazu wurden auch die Felsenbrücke und die Kletterhaken der bisher zum Sportklettern genutzten Felswand entfernt. Schilder weisen auf die Sperrung des Brutfelsens hin. Gegen das Kletter- und Betretungsverbot gab es Proteste von Kletterern und Wanderern.

Viele Besucherinnen und Besucher hätten sich in diesem Jahr an die Regeln gehalten, so das Regierungspräsidium. Es habe aber auch immer wieder einzelne Verstöße gegen die Regelung gegeben. Das Regierungspräsidium bittet die Besucherinnen und Besucher erneut, sich an die Sperrungen zu halten.