Nach dem Fund eines Katers in Baden-Baden mit schweren Verletzungen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Die Tierschutzorganisation PETA vermutet einen Serientäter.

Einem Kater in Baden-Baden wurde das Schwanzfell abgezogen. Vor etwa einer Woche war das Tier schwer verletzt von einer Bürgerin in Baden-Baden auf ihrem Grundstück aufgefunden worden. Die Feuerwehr brachte den Kater daraufhin in eine Tierklinik, wo er notoperiert wurde. Dort stellte sich heraus: Eine bislang unbekannte Person hatte dem Kater das Schwanzfell abgezogen.

Tierschutzorganisation PETA vermutet Serientäter

Weil es in Baden-Württemberg seit Dezember vergangenen Jahres ähnliche Fälle von Tierquälerei gegeben hat, geht die Tierschutzorganisation PETA von einem Serientäter aus. "Wir müssen hier von einem Täter ausgehen, der vor massiver Gewalt nicht zurückschreckt und eine Gefahr für andere Lebewesen darstellt", sagt PETA-Fachreferentin Jana Hoger.

Bei uns ist nicht bekannt, dass jemand in Serie Tiere misshandelt.

Polizei ermittelt: Ähneln sich die Vorfälle?

Beim Polizeipräsidium Offenburg hieß es, dass man sich in dieser Sache mit anderen Präsidien im Land austauschen werde. Ziel sei, zu prüfen, ob die Vorgehensweise des möglichen Täters in Baden-Baden den anderen Fällen in Baden-Württemberg ähnele. Konkrete Hinweise auf einen Serientäter gebe es aus polizeilicher Sicht bisher nicht.

Im vergangenen Dezember habe laut Tierschutzorganisation PETA einer Katze aus Walldorf im Rhein-Neckar-Kreis nach Misshandlung der Schwanz amputiert werden müssen. Im Januar sei eine tote Katze bei Elztal im Neckar-Odenwald-Kreis mit abgezogenem Schwanzfell aufgefunden worden. Außerdem habe es noch zwei weitere ähnlich gelagerte Fälle in Öhringen und Bretzfeld im Hohenlohekreis gegeben.