Ein Autofahrer hat sich bei Karlsruhe eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Zuvor war er an einer Tankstelle offenbar als Betrüger erkannt worden.

Der Mann betrat laut Polizei in der Nacht zu Sonntag eine Tankstelle in Karlsdorf-Neuthard (Landkreis Karlsruhe), wo ihn ein Mitarbeiter als Tankbetrüger wiedererkannt haben will. Er alarmierte die Polizei und versuchte, den Autofahrer an der Weiterfahrt zu hindern. Der wehrte sich allerdings heftig und drückte den Angestellten zu Boden.

Mutmaßlicher Betrüger flieht vor der Polizei auf die A5

Anschließend flüchtete der mutmaßliche Betrüger vor der anrückenden Polizei mit seinem Auto zunächst über die B35 und dann über die A5 nach Karlsruhe, wobei er nach Angaben der Polizei andere Autofahrer gefährdete.

In Karlsruhe verließ er die Autobahn und fuhr in ein Gewerbegebiet. Obwohl intensiv nach ihm gefahndet wurde, auch mit Unterstützung eines Hubschraubers, entkam der Fahrer.

Allerdings konnte die Polizei die Personaldaten des Autohalters anhand des Karlsruher Kennzeichens ermitteln.