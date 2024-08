Bei Rheinmünster hat sich am Dienstagnachmittag eine Wassersportlerin schwer verletzt. Die Frau ist laut Polizei mit ihrem Bein in eine Schiffsschraube geraten.

Am Dienstagnachmittag ist auf dem Rhein bei Rheinmünster (Kreis Rastatt) eine Wassersportlerin schwerverletzt worden. Laut Polizei sei die 25-Jährige beim Wakeboarden mit ihrem Bein in eine Schiffsschraube eines Schnellboots gekommen.

Polizei spricht von Unfall

Beim Wakeboardfahren werden Sportler an einem Seil hinter einem Boot oder an einem Wasserskilift durchs Wasser gezogen. Die Frau soll dabei zu nah an die Schiffsschraube gekommen sein, als das Boot anfuhr, so die Polizei gegenüber der Deutschen Presseagentur. Ermittler gehen von einem Unfall aus.

Wassersportlerin kam ins Krankenhaus

Die Wassersportlerin sei mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen und noch am selben Tag operiert worden. Weitere Einzelheiten über die Verletzungen der jungen Frau seien nicht bekannt.