Am Montagvormittag wurde ein 36-jähriger Mann möglicherweise absichtlich mit einem Auto angefahren. Er wurde dabei schwer verletzt. Der mutmaßliche Täter ist auf der Flucht.

Bei einem vermutlich absichtlich herbeigeführten Verkehrsunfall ist am Vormittag ein 36-jähriger Mann in Rastatt schwer verletzt worden. Nach Mitteilung der Polizei soll ein 16 Jahre alter Jugendlicher mit einem gestohlenen Auto in Tötungsabsicht auf den Mann zugefahren sein. Der junge Mann ist bereits polizeibekannt.

Vorangegangene Streitigkeiten vermutlich Motiv

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei sollen zwischen dem Opfer und der Familie des Autofahrers zivilrechtliche Streitigkeiten bestehen. Ob der Jugendliche deswegen mit dem Wagen auf den Mann zugefahren war, müssen nun die Ermittler klären. Das 36-jährige Unfallopfer musste wegen der Schwere der Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen werden. Lebensgefahr besteht nach Angaben der Polizei aber nicht.

Unfall in der Nähe des Polizeireviers in Rastatt

Nach dem Unfall, der sich in direkter Nachbarschaft des Rastatter Polizeireviers in der Rheintorstraße ereignete, war der minderjährige mutmaßliche Täter zu Fuß geflüchtet. Nach ihm wird gefahndet. Das Auto ist nicht mehr fahrtauglich. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.