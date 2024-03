per Mail teilen

Die Polizei hat in Rastatt einen 16-Jährigen festgenommen, der Ende Februar einen Mann absichtlich mit einem Auto angefahren haben soll. Das Opfer wurde dabei schwer verletzt.

Der mutmaßliche Unfallfahrer wurde von Zeugen in einem Rastatter Supermarkt gesehen. Mehrere Streifenwagenbesatzungen umstellten daraufhin den Markt und verhafteten den 16-Jährigen. Er hatte das Geschäft gerade in Begleitung eines Familienangehörigen durch den Haupteingang verlassen.

Zivilrechtlicher Streit war offenbar Auslöser der Attacke in Rastatt

Der Jugendliche soll das Auto kurz vor der Unfallfahrt Ende Februar gestohlen haben. Das 36-jährige Unfallopfer wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Laut Polizei gab es zwischen den Familien der am Unfall beteiligten Personen einen zivilrechtlichen Streit. Inwieweit die Attacke damit in Zusammenhang steht, wird derzeit geklärt. Nach dem Unfall war das Fahrzeug nicht mehr fahrtüchtig.

16-Jähriger befindet sich in Untersuchungshaft

Der 16-jährige Unfallfahrer ist bereits polizeibekannt und wurde nach der Tat mit Haftbefehl gesucht. Gegen ihn wird wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt. Der 16-Jährige wurde nach seiner Festnahme einem Haftrichter vorgeführt. Danach wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.