Foto-Ausstellung in Bühl sensibilisiert Schüler für den Krieg in der Ukraine

per Mail teilen

In Bühl zeigt eine Foto-Ausstellung die Ankunft ukrainischer Flüchtlinge in Deutschland. Die Bilder dafür stammen von einem Ukrainer, der selbst das Land verlassen musste.

Zu Beginn des Krieges ist der ukrainischen Fotograf Anton Mironenko mit Frau und zwei Kindern nach Deutschland geflüchtet und lebt seitdem hier. Seine Fotoausrüstung konnte er retten – und damit will er nun dem Krieg ein Gesicht geben. Er zeigt in der Ausstellung Schwarz-Weiß-Portraits von Geflüchteten. Zu sehen sind Frauen, Kinder und ganze Familien.

"Ich zeige in der Ausstellung die Realität – das ist kein Film oder ein Buch."

Schüler aus Bühl sollen mit Fotograf diskutieren

Die Fotos strahlen allesamt eine große Traurigkeit aus, zeugen aber auch vom Stolz der Ukrainer. Und vom Willen, eines Tages in ihre Heimat zurückkehren zu können.

Gemeinschaftskundelehrer Olaf Stiborsky ist bereits mit vielen Schülern des Bühler Windeck-Gymnasiums in der Ausstellung gewesen. Er bringt sie dort mit dem Fotografen ins Gespräch und will so dazu beitragen, dass die Schüler sich ihre eigene Meinung zum Thema bilden können. "Die Bilder vermitteln mehr, als ich mit meinem Unterricht jemals vermitteln könnte", sagt Stiborsky.

Foto eines geflüchteten Mädchens aus der Ukraine SWR Patrick Neumann

Ausstellung zeigt Schicksale von Ukrainern

"Ich fand es jetzt erschreckend", sagt eine Schülerin über ein Foto, auf dem ein 16-Jähriger abgebildet ist. "Was der jetzt schon alles erlebt hat, kann ich mir gar nicht vorstellen", sagt sie. "In den Nachrichten hört man immer die schlimmen Nachrichten, aber wenn man die Menschen dahinter sieht und die Fotos, dann berührt das schon sehr", sagt eine andere Schülerin. Die Fotos würden zum Nachdenken anregen.

Die Ausstellung über die ukrainischen Flüchtlinge in Deutschland ist im Bühler Friedrichsbau zu sehen. Zu jedem der Fotos gibt es eine Schrifttafel, die über das ganz persönliche Schicksal des Portraitierten informiert.