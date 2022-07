Gutes Schweinefleisch aus konventionellem Betrieb - so klappt es in Ottersweier

Die Zeiten von billig und viel in Sachen Fleisch sollten eigentlich vorbei sein. Daran will der "Tag des guten Fleisches“ am 16. Juli erinnern. Wie stehen Verbraucher und Landwirte dazu?

Auch wenn viele Discounter in letzter Zeit wieder mit Fleisch zu Dumpingpreisen geworben haben, hat sich in Sachen Fleisch bei manchen Verbraucherinnen und Verbrauchern doch einiges verändert. Viele essen inzwischen bewusster und auch weniger davon. Wenn, dann gerne regional und aus der Direktvermarktung vom Bauern. Schweinefleisch - aus dem Stall in die hauseigene Metzgerei Genau darauf hat sich Bauer Michael Seifermann aus Ottersweier bei Bühl (Kreis Rastatt) spezialisiert: Das Schweinefleisch, das in der hauseigenen Metzgerei verkauft wird, kommt direkt aus dem kleinen Familienbetrieb. Damit die Qualität stimmt und auch die Tiere etwas davon haben, hat Michael Seifermann in einen Tierwohlstall investiert. Fast eine halbe Million Euro hat ihn das gekostet - finanziert durch Zuschüsse vom Land und durch private Kredite bei der Bank. Seit Frühjahr 2021 leben seine 400 Schweine jetzt dort. Auf dem Hof der Seifermanns in Ottersweier leben die rund 400 Schweine in einem Tierwohlstall. SWR SWR, Cornelia Stenull Bild in Detailansicht öffnen Tierwohlstall für die Schweine heißt mehr Platz für die Tiere und Einstreu auf dem Boden. SWR SWR, Cornelia Stenull Bild in Detailansicht öffnen Die Schweine haben mehr Platz, sie können jederzeit auch in die Außenbox. SWR SWR, Cornelia Stenull Bild in Detailansicht öffnen Auch das Futter für die Schweine wird auf dem Hof angebaut, gelagert und verfüttert. Wie hier getrockneter, gepresser Mais. SWR SWR, Cornelia Stenull Bild in Detailansicht öffnen Im Familienbetrieb der Seifermanns in Ottersweier wird Fleisch in guter Qualität produziert - regional und per Direktvermarktung. SWR SWR, Cornelia Stenull Bild in Detailansicht öffnen Tierwohlstall - mehr Platz und Frischluft für die Schweine Momentan erfüllt der Stall die Kategorie 3 mit Tendenz zur 4 - das heißt unter anderem mehr Platz für die Tiere: Die Schweine können raus in die Außenboxen, haben mehr Futterstellen und liegen auf Stroh. Die Folgen der besseren Haltung machen sich direkt bemerkbar. "Die Tiere sind jetzt richtig agil und lebendig bei uns im Stall durch den neuen Auslauf. Jetzt macht es richtig Arbeit, die Tiere einzufangen. Das ist schon eine Veränderungen zum neuen Tierwohlstall." Haltungsformen: Diesen Platz haben Tiere im Stall Das Label "Haltungsform", das im Supermarkt auf manchen Fleischverpackungen zu finden ist, unterscheidet vier Kategorien von Haltungsbedingungen: 1 Stallhaltung (rot)

2 Stallhaltung Plus (blau)

3 Außenklima (orange)

4 Premium (grün) Die Haltungsbedingungen von Tieren der Kategorie Stallhaltung erfüllen nur die gesetzlichen Mindestanforderungen, was den Platz angeht. In der Kategorie Premium haben die Tiere Auslauf im Freien. Nach Auffassung der Verbraucherzentralen stehen nur die Haltungsformen 3 (orange) und 4 (grün) für eine deutlich verbesserte Tierhaltung. Fleisch wird in der Wurstküche selbst verarbeitet Für eine gute Fleischqualität braucht es auch gutes Futter. Im Familienbetrieb der Seifermanns kümmert sich der Bruder darum. Mais, Gerste und genfreies Soja - alles wird auf dem Hof angebaut und an die Schweine verfüttert. Rund sechs Monate bleiben die Tiere im Stall bis sie geschlachtet werden. Dafür werden sie zum Schlachter nach Bühl gefahren, nur rund fünf Kilometer entfernt. Direkt danach werden die Schweinehälften in der eigenen Wurstküche verarbeitet - zu Schnitzel, Steaks oder Wurst. Gute Qualität kostet Geld - auch für die Verbraucher Der neue Tierwohlstall hat sich auch auf den Preis beim Fleisch niedergeschlagen. Rund zwei Euro mehr kostet jetzt das Kilo Schweinefleisch. Ehefrau Anja Seifermann, die in der Metzgerei hinter der Theke steht, ist aber zufrieden. Ihre Kunden schätzen die regionalen Produkte direkt vom Hof. "Die Kunden kaufen bewusster ein, aber eingekauft wird."